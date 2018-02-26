Омск, 26 февраля, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Гнев в соцсетях вызвал поступок женщины, усевшейся на мемориал павшим воинам в Омске.

Принтскрин городского паблика «Омск ВК» vk.com/omsk_vk Женщина, севшая на мемориал павшим воинам в Омске

Скандальная фотография появилась 25 февраля в местных пабликах в соцсетях. На фото виден мемориал «Сыновьям Омской земли, выполнившим свой воинский долг перед Отечеством» в омском Парке Победы. Чтобы сделать фотографию, омичка решила усесться прямо на памятник.

За сутки фото посмотрели тысячи человек, оставивших почти сотню комментариев. Некоторые омичи посчитали, что это не попытка осквернить мемориал, а просто глупый поступок:

«Считаю осквернение актом намеренным, здесь же видно, что человек редко думает, да ещё и выкладывает свою глупость в соцсети», — комментирует одна из подписчиц паблика «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте».

Однако большую часть комментирующих поступок женщины возмутил до глубины души:

«Ничего святого нет», — считает житель Омска.

«При закладке этого мемориала были заложены капсулы с землей с могил погибших воинов», — рассказала жительница Омска, подчеркнув, что такое поведение недопустимо.

Эмоциональное обсуждение поступка омички в интернете продолжается. Тем временем женщина, усевшаяся на мемориал, свою страницу в соцсетях удалила.

Мемориал «Сыновьям Омской земли, выполнившим свой воинский долг перед Отечеством» был открыт 22 февраля 2005 года в Парке Победы. Согласно информации с сайта, посвященного 300-летию Омска, в регионе проживают 14 тысяч участников боевых действий. В том числе 3,5 тысячи ветеранов Афганистана, 9 тысяч участников контртеррористических операций на Северном Кавказе, более 400 ветеранов боевых действий во Вьетнаме, Алжире, Таджикистане, Сирии, Мозамбике, Анголе, Эфиопии.

Добавим, в Омске это уже не первый подобный инцидент. В июле 2017 года горожан потрясла фотография на фоне Вечного огня в парке Победы. На фото были изображены две девушки и молодой человек, танцующий брейк-данс прямо на мемориале. Девушки поставили на Вечный огонь ноги, а одна из них и вовсе приняла нескромную позу и наклонилась.

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В областном УМВД тогда сообщили, что провели профилактическую беседу с авторами скандального снимка у Вечного огня.