Москва, 26 февраля, 2018, 08:42 — ИА Регнум. В Москве во всех столичных поликлиниках открыты кабинеты врачей общей практики. Это более 2 тыс. помещений для ведения приема и порядка 550 манипуляционных кабинетов, сообщается на портале мэра столицы.

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В будущем количество кабинетов будет увеличиваться. В 2018 году количество врачей общей практики вырастет до 3 тысяч.

По словам руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, врач общей практики может проводить простейшие медицинские процедуры, поэтому в его кабинете необходимо дополнительное техническое оснащение.

За год в поликлиники поставлено более 15 тыс. единиц медицинского оборудования, необходимого врачу общей практики (отоскопы, риноскопы, офтальмоскопы, бесконтактные тонометры и пр.).

Врачи общей практики — это терапевты, прошедшие профессиональную переподготовку и имеющие специальные знания в сфере отоларингологии, офтальмологии, неврологии и хирургии.

Все врачи общей практики получают ежемесячную стимулирующую надбавку в размере 20 тыс. рублей.

Врач общей практики отличается от участкового врача-терапевта тем, что они могут проводить простейшие медицинские процедуры, не направляя пациента к узкому специалисту.

Стоит отметить, что за успешную работу московские медики получают и другие надбавки.

Так, медики, удостоенные статуса «московский врач», получают дополнительные ежемесячные выплаты в размере 15 тыс. рублей.

Лучших врачей выбирают по 15 специальностям, до конца 2018 года количество номинаций вырастет до 20. Почетный статус выдается на пять лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве число медицинских работников, которым присвоен статус «московский врач», выросло на 87 человек. Настоящее время его имеют 133 врача.

Статус «московский врач» присвоен представителям 12 медицинских специальностей, среди которых эндокринологи, специалисты лучевой диагностики, урологи и другие врачи.

Напомним, во всех поликлиниках Москвы появятся табло электронной очереди к дежурному врачу. Табло будут установлены в течение 2018 года.

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