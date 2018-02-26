Пхеньян, 26 февраля, 2018, 08:41 — ИА Регнум. Правительство Северной Кореи подвергло резкой критике новые санкции, которые ввели США в отношении Пхеньяна, сообщает 26 февраля Al Jazeera.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Загнанный в угол. Северная Корея

«Как мы уже говорили, мы будем рассматривать любые санкции и ограничения как акт войны, и мы не остановимся под давлением США», — говорится в заявлении министерства иностранных дел КНДР.

Также в заявлении внешнеполитического ведомства Северной Корее говорится об успешном проведении Олимпиады и об увеличении сотрудничества с Южной Кореей.

«Но новые санкции Соединенных Штатов привели к угрозе на Корейском полуострове», — подчеркивается в заявлении.

Напомним, 23 февраля США ввели новые санкции в отношении КНДР, целью которых будет сдерживание развития ядерной программы страны.

По словам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, новые санкции станут самыми тяжелыми из тех, что когда-либо налагались на какую-либо страну в мире.