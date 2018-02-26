Якутск, 26 февраля, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Члены отдалённой чукотской общины «Нутенвут» утверждают, что остались без средств к существованию после изъятия ФСБ Якутии 4,5 тонны красной икры, на средства от продажи которой они планировали жить целый год. Представители общины заявляют, что икра после конфискации исчезла в неизвестном направлении, а следственные органы в ответ заверяют, что продукт хранится в отведённом месте и изъят из-за несоответствия безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщает 26 февраля Ykt.ru.

Puschinka Красная икра

Запутанная история с исчезновением партии красной икры произошла в ноябре 2017 года. Как заявил представитель чукотской общины «Нутенвут» Борис Дубровин, в начале лета 2017 года к ним обратились бизнесмены из Хабаровска, намеревавшиеся выкупить весь сезонный улов. О поставке договорились на осень.

«У нашей общины налажен механизм оформления сертификационных и ветеринарных документов в Магадане, где мы каждый год и проходили процедуру. Для этого мы заказывали самолет и транспортировали туда продукт для исследований, после чего нам давали заключение, что икра готова к употреблению. Но это довольно-таки дорого. Хабаровчане отказались в связи с дороговизной и предложили свой способ. Они сказали, что у них есть свой ветеринарный центр, куда они могут сдать на экспертизу. Мы им на апробацию сдали два бочонка. Осенью они приехали с бумажным вариантом, а электронный был опубликован на государственном сайте «Меркурий». Мы проверили, они полностью совпадали. Мы им поверили и заказали чартер из Якутска», — утверждает он.

Груз, примерная стоимость которого оценивалась в 14 млн рублей, планировалось разделить на две части и переправить в Москву, однако в Якутске икру изъяли. По словам Дубровина, после приземления в аэропорту региональной столицы в самолёт вошли представили ФСБ Якутии, транспортной полиции, уголовного розыска и ФСБ погранотряда из Тикси. Они конфисковали груз и документы, загрузили икру в пустой контейнер и увезли в неизвестном направлении. Далее о судьбе икры из «Нутенвута» никто не знает, а хабаровские бизнесмены перестали отвечать на звонки.

По словам Дубровина, при изъятии сотрудники правоохранительных органов проигнорировали сразу несколько требований закона: было слишком холодно для транспортировки икры в обычном контейнере, груз не сопровождал представитель общины, экспертиза икры проводилась в «закрытом режиме», о местонахождении партии не сообщают. В общине думают, что столкнулись с мошеннической схемой, придуманной с целью отъёма улова.

Дубровин утверждает, что спустя три месяца после изъятия, так и не предоставив информацию о местонахождении продукта и не разрешив представителям общины присутствовать при экспертизе, «Нутенвут» уведомили о возбуждении уголовного дела, так как в икре обнаружилось высокое содержание кишечной палочки.

«На Чукотке постоянно возникают конфликты с местными правоохранительными органами, они могут к чему угодно придраться, но с таким беспределом, как в Якутске, я встретился в первый раз. Мы предоставили все правоустанавливающие документы, удостоверяющие, что икра принадлежит общине «Нутенвут» и рыба выловлена в рамках закона РФ», — заявил он.

Что делать в текущей ситуации, в общине не знают, как отдавать заёмные средства, которые община привлекала для оплаты транспортировки икры, тоже. Они обращались во всевозможные инстанции, но их заново отправляют в Якутск, где о судьбе икры молчат, утверждает Дубровин.

В СК РФ, в свою очередь, ранее заявили о возбуждении уголовного дела по материалам ФСБ Якутии. По версии следствия, речь идёт о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство и перевозка в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

«Согласно заключению проведенного ветеринарного исследования, изъятая икра по микробиологическим показателям не соответствует требованиям технических регламентов, предъявляемых к данному виду продукции. Также в пробах икры были выявлены несоответствия по микробиологическим показателям, в частности чрезмерное присутствие бактерий группы кишечной палочки, а также превышение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов. В результате проведенных исследований изъятая икра признана непригодной к употреблению», — отметили в СК РФ.

Что касается вопроса о месте хранения исчезнувшей икры, то в УФСБ Якутии утверждают, что она находится «на ответственном хранении в месте, исключающем доступ посторонних лиц». В каком именно — не уточняется. Также не уточняется, почему к процедуре исследования икры не были допущены поставщики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Рыбного союза заявили о подорожании красной икры из-за роста дефицита продукта. Например, лососевую путину — 2017 называют одной из самых провальных за всю историю Сахалина.