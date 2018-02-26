Иркутск, 26 февраля, 2018, 08:40 — ИА Регнум. Губернатор Приангарья Сергей Левченко, у которого на прошлой неделе состоялась встреча с Владимиром Путиным в Москве, дважды уличён во лжи.

Цитата с со страницы группы «В контакте» Заявление «СКА-Нефтяник» о том, что за последние 5 лет иркутская «Байкал-Энергия» не занимала первых мест по посещаемости матчей

«Мы регулярно в тройке призёров. У нас самая большая посещаемость из всех команд Российской Федерации», — сказал глава Иркутской области в ответ на вопрос президента России по поводу развития хоккея с мячом.

Однако по данным хабаровского «СКА-Нефтяник» за последние 5 лет иркутская «Байкал-Энергия» не занимала первых мест по посещаемости матчей, а в 2018 году — так и вовсе оказалась на пятом месте. Заявление со статистикой размещено на странице клуба в социальной сети «Вконтакте» под заголовком «Маленькая ложь порождает большую».

Цитата с со страницы группы «В контакте» Заявление «СКА-Нефтяник» о том, что за последние 5 лет иркутская «Байкал-Энергия» не занимала первых мест по посещаемости матчей

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Второе расхождение обнаружили иркутские журналисты. На вопрос Путина «Отчего госдолг не меняется?» Левченко ответил:

«А он у нас достаточно маленький. При 160 с лишним миллиардах рублей порядка 11 процентов — очень маленький».

«На сессии законодательного собрания Иркутской области первый заместитель министра финансов региона Александр Каневский во время обсуждения законопроекта «Об утверждении заключённых дополнительных соглашений о реструктуризации обязательств (задолженности) Иркутской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» сообщил депутатам, что уровень госдолга на 1 января 2018 года составляет 16,3% (в абсолютном выражении — 18,5 миллиарда рублей). Год назад уровень госдолга составлял 17,7%», — пишет ircity.ru.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко

Но судя по выписке из государственной долговой книги Иркутской области, опубликованной региональным минфином, на 1 февраля 2018 года долг действительно снизился, составив чуть более 15,5 миллиарда рублей.

Напомним, 63-летний Сергей Левченко стал первым в России после возврата всенародных выборов глав регионов губернатором-коммунистом. В 2015 году он вышел во второй тур с действовавшим на тот момент главой региона Сергеем Ерощенко и в итоге одержал победу, получив 56,3% голосов избирателей. Полномочия на посту губернатора истекают 2020 году.