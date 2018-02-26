Бразилиа, 26 февраля, 2018, 08:26 — ИА Регнум. В бразильском штате Рио-де-Жанейро усиливаются позиции организованной преступности, сообщает портал UOL. Решение о военной интервенции в штат еще не принесло результатов.

Рио де Жанейро

За последние десять дней, последовавшие за объявлением о федеральном вмешательстве в ситуацию, в штате зафиксированы 47 убийств и 250 перестрелок. За предыдущий аналогичный период организация зафиксировала 36 убийств и 206 случаев использования огнестрельного оружия. В числе убитых есть сотрудники полиции.

Эти данные предоставлены неофициальной организацией «Перекрестный огонь», которая собирает информацию, поступающую от местных жителей, прессы и официальных органов. 23 февраля власти штата провели крупную операцию с участием 3200 военных, в результате которой были задержаны 27 бандитов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля президент Бразилии Мишель Темер издал указ о военном вмешательстве в штат Рио-де-Жанейро, поскольку местные силы правопорядка не в силах самостоятельно подавить организованную преступность. 20 февраля указ был одобрен парламентом страны.

Также было объявлено о создании нового ведомства — Министерства общественной безопасности. На время принятия чрезвычайных мер приостанавливается внесение поправок в Конституцию Бразилии.