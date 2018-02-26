Москва, 26 февраля, 2018, 07:57 — ИА Регнум. Санкции, которые Запад ввёл против России и продолжает ужесточать и придумывать новые, останутся навсегда. Такое мнение высказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.

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«Санкции — это реакция старого матёрого врага на наше (России — прим. ИА REGNUM усиление. И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми», — заявил вице-премьер в интервью газете «Коммерсантъ».

Дмитрий Рогозин считает, что санкции для России — это «шанс проявить лучшие черты национального характера».

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Что касается влияния ограничительных мер на перевооружение армии, вице-премьер сказал, что сложностей хватает, однако меры принимаются. В частности, создан антисанкционный штаб коллегии военно-промышленного комплекса, чья основная задача заключается в недопущении срывов сроков поставки продукции военного назначения внутренним и внешним заказчикам.

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Как сообщало ИА REGNUM, санкции против России США начали вводить с 2014 года как ответ на действия РФ в ходе украинского кризиса и присоединение Крыма, с которым в США были не согласны. Ограничительные меры коснулись как ряда высокопоставленных российских политиков, так и предприятий и организаций.

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На днях минфин США заявил о готовящихся новых ограничительных мерах в отношении Российской Федерации. Напомним, 29 января 2018 года американское финансовое ведомство опубликовало так называемый кремлёвский доклад, в котором в общей сложности фигурируют 114 чиновников и 96 бизнесменов. В отношении лиц, попавших в чёрный список, в течение нескольких месяцев после выхода доклада могут быть введены новые санкции.

Напомним, о том, что не стоит рассчитывать на скорую отмену антироссийских санкций со стороны США и Евросоюза, Дмитрий Рогозин заявил ещё в марте 2016 года. Тогда он отмечал, что России пора перестать интересоваться позицией Брюсселя и Вашингтона о санкциях в отношении Федерации.

По его словам, с того момента, как Российская Федерация провозгласила курс на создание материальной основы для национального самосознания, свободы и независимости страны в её внешних делах, Запад начал оказывать этому сопротивление. И в будущем оно будет только нарастать.