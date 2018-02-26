Пекин, 26 февраля, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) рассмотрит возможность внесения в Конституцию страны изменений, касающихся формулировки о том, что председатель КНР и вице-председатель КНР «должны занимать свои должности не более двух сроков подряд». Об этом сообщает 25 февраля газета China Daily.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Кроме снятия вышеуказанного ограничения, Пленум ЦК КПК примет решение о возможности включения в основной закон страны идей действующего председателя КНР Си Цзиньпина о построении социализма с китайскими особенностями в новую эпоху и научного подхода к развитию.

В Конституцию может быть внесён пункт о «работе по построению общества единого будущего для всего человечества», а также «лидерство КПК в защите будущего социализма с китайскими особенностями».

Кроме того, планируется также добавить в основной закон формулировку, предусматривающую обязательство для госслужащих при зачислении на службу давать присягу верности Конституции страны.

Добавим, если изменения будут приняты, глава государства Си Цзиньпин сможет быть переизбран после 2023 года на третий срок.

Напомним, в 2012 году Си Цзиньпин стал генеральным секретарем ЦК КПК, а в 2013 году — председателем КНР. С большой долей вероятности он будет переизбран главой государства в марте, на предстоящей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

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