Москва, 26 февраля, 2018, 07:51 — ИА Регнум. Приложение «Метро Москвы» пользуется популярностью у владельцев мобильных телефонов и планшетов. Его скачали уже более 1 миллиона раз, сообщается на портале мэра Москвы.

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По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, миллионный пользователь, скачавший «Метро Москвы», получит керамическое кольцо «Тройка» на память.

Мобильное приложение «Метро Москвы» постоянно обновляется, увеличивается количество новых функций, поэтому число пользователей растёт.

Сервис помогает пассажирам построить маршрут с учетом графика движения не только метро, но и всего городского транспорта и пригородных электричек.

Также можно посчитать время в пути и примерную стоимость поездки.

Пользователи «Метро Москвы» первыми узнают о вводе новых станций и запланированных ремонтных работах.

Приложение сообщает о перехватывающих парковках рядом с подземкой, о тарифах и свободных местах на них.

Кроме того, в приложении есть справочник основных достопримечательностей Москвы.

В 2018 году в приложение продолжат добавлять новые функции. В частности, к ЧМ-2018 в «Метро Москвы» появится специальный раздел для болельщиков.

Пользователи смогут проложить маршрут к стадионам «Спартак» и «Лужники, где пройдут матчи чемпионата, к станциям городского велопроката.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля открывается первый участок Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

Первый участок БКЛ включает в себя пять станций — «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк».

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