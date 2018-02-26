Газа, Палестина, 26 февраля, 2018, 07:52 — ИА Регнум. Благотворительные организации сектора Газы заявили, что в результате продолжающейся израильской блокады погибли более 1 тыс. палестинцев, сообщает 26 февраля Al Jazeera.

Израильские военные. Газа

За последние несколько дней в анклаве умерло пять недоношенных младенцев, которые были лишены необходимой медицинской помощи.

«Из 1 тыс. умерших 450 расстались с жизнью по причине катастрофической ситуации в сфере здравоохранения, в частности из-за нехватки медицинских принадлежностей», — говорится в заявлении правозащитников.

Израильская блокада также приводит к нехватке воды и электроэнергии, а также к проблемам с медицинскими работниками, которые бы могли выполнять необходимые операции.

Правозащитники также отмечают, что использование альтернативных источников электричества с 2006 года привело к гибели 100 человек.

Напомним, отношения между Палестиной и Израилем за последние месяцы значительно обострились, вызвано это было решением президента США Дональда Трампа перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, что фактически означает признание спорного города столицей еврейского государства.