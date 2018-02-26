Москва, 26 февраля, 2018, 07:32 — ИА Регнум. Сегодня, 26 февраля, открывается первый участок Большой кольцевой линии Московского метрополитена, сообщили в Стройкомплексе.

Тоннель метро

Первый участок Большой кольцевой линии включает в себя пять станций — «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». Сегодня они примут первых пассажиров.

Длина первого участка Большой кольцевой линии составляет 10,5 км.

Открытие участка БКЛ повысит транспортную доступность пяти районов Москвы: Пресненского, Хорошево-Мневников, Хорошевского, Бегового и Аэропорта.

Кроме того, этот отрезок ветки Московского метрополитена позволит разгрузить Кольцевую, Таганско-Краснопресненскую, Замоскворецкую линии метро и центральные пересадочные узлы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Москве планируется построить не менее 20−25 станций метро. Это более 50 км линий.

В ближайшие три года в столичном регионе планируется построить порядка 50 станций метро.

С 2018 по 2021 год планируется построить 137 км линий метро, ввести 60 новых станций и восемь депо.

Напомним, строительство Большой кольцевой линии началось в конце 2011 года. В БКД войдет 31 станция, протяженность линий составит 68 км. На БКЛ будет создана 21 пересадка на другие станции метро и Московское центральное кольцо (МЦК).

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