Пекин, 26 февраля, 2018, 07:21 — ИА Регнум. Китайский надзорный орган, занимающийся борьбой с пиратством, закрыл 3908 сайтов за прошедшие пять лет в рамках операции по выявлению нарушений авторского права, сообщает 25 февраля газета China Daily.

Yuri Samoilov Блокировка сайта

Национальное управление по авторскому праву расследовало 22 568 случаев нарушения авторского права по всей стране и удалило более 6 млн ссылок, ведущих на пиратские публикации в указанный период.

Операция по борьбе с пиратством проводится уже тринадцать лет подряд администрацией в сотрудничестве с другими госструктурами и направлена на удаления нелегального контента в сфере литературы, музыки, видеопродукции, игр и программного обеспечения вроде мобильных приложений, облачного хранения данных и платформ электронной торговли.

Издание также отмечает, что за прошедшие годы борьба с нелегальным контентом в китайском сегменте интернета принесла свои плоды и общая ситуация с пиратством улучшилась.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Департамента печати при ЦК Компартии Китая Хуан Куньмин высказался в пользу создания позитивной и здоровой культурной среды, для чего необходимо усилить надзор и наказание за распространение неподобающей информации.

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