Власти Китая закрыли тысячи сайтов за нарушение авторского права
Пекин, 26 февраля, 2018, 07:21 — ИА Регнум. Китайский надзорный орган, занимающийся борьбой с пиратством, закрыл 3908 сайтов за прошедшие пять лет в рамках операции по выявлению нарушений авторского права, сообщает 25 февраля газета China Daily.
Национальное управление по авторскому праву расследовало 22 568 случаев нарушения авторского права по всей стране и удалило более 6 млн ссылок, ведущих на пиратские публикации в указанный период.
Операция по борьбе с пиратством проводится уже тринадцать лет подряд администрацией в сотрудничестве с другими госструктурами и направлена на удаления нелегального контента в сфере литературы, музыки, видеопродукции, игр и программного обеспечения вроде мобильных приложений, облачного хранения данных и платформ электронной торговли.
Издание также отмечает, что за прошедшие годы борьба с нелегальным контентом в китайском сегменте интернета принесла свои плоды и общая ситуация с пиратством улучшилась.
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Как сообщало ИА REGNUM, глава Департамента печати при ЦК Компартии Китая Хуан Куньмин высказался в пользу создания позитивной и здоровой культурной среды, для чего необходимо усилить надзор и наказание за распространение неподобающей информации.
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