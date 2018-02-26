Иркутск, 26 февраля, 2018, 07:21 — ИА Регнум. Лесозащитники обеспокоены активной предпринимательской деятельностью граждан Китая в Забайкалье и Иркутской области. Петиция о введении 10-летнего моратория на экспорт необработанной древесины из Байкальского региона в Китай, опубликованная осенью 2017 года в интернете, набрала более 145 тысяч подписей. Ещё 30 тысяч сибиряков, по словам её автора Ольги Жаковой, подписали обращение на улицах городов трёх регионов — Забайкальского края, Бурятии и Иркутской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видеосюжета автора петиции Ольги Жаковой Лес в Иркутской области нещадно вырубается китайцами

«Если сложить все срубленные брёвна друг за другом, ими можно покрыть весь экватор. Этой древесины хватило бы для того, чтобы построить жильё для миллиона семей. Но мы ничего не производим из вырубленного дерева, мы всё отправляем на экспорт», — отмечает Ольга Жакова.

Цитата из видеосюжета автора петиции Ольги Жаковой Освоение лесных богатств Сибири китайцами

Во время межведомственной комиссии по охране озера Байкал, которая состоялась недавно в Иркутске, министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил, что поручит коллегам из Рослесхоза внимательно рассмотреть это обращение.

Между тем это не единственная петиция, в которой говорится о катастрофической ситуации с вырубкой сибирских лесов. Писатель, член Русского географического общества Павел Пашков в 2018 году намерен лично изучить лесные угодья. В его обращении на этот счёт, в частности, сказано:

«Сначала Дальний Восток, теперь и сибирские просторы: все вырубается под корень. Причем, если раньше китайцам нужно было официально выкупать лес «задарма» у местных администраций, подкупая глав районов, то нынче в рамках сотрудничества двух сверхдержав, России и КНР, наша Родина предложила Китаю гектары леса в аренду… под вырубку, разумеется!

На границе с КНР расположено свыше четырех заводов по деревообработке на один километр. Работа кипит! В октябре 2017 года из Сибири и с Дальнего Востока было вывезено рекордное количество леса. Вырубки уже видно даже из космоса. Все молчат».

По его словам, на сегодняшний день вдоль Александровского тракта (Иркутская область) все деревья вырублены, «не осталось ничего. Конечно, кроме тонкой кромки лесополосы возле самого тракта, которая своеобразной ширмой прикрывает этот грабеж».

Между тем на 1 января 2016 года в государственном лесном реестре записано, что леса в Иркутской области занимали 64 млн 172 тыс. га, что составляет 82,8% от общей территории. По данным регионального министерства лесного комплекса, площадь лесных участков, переданных в аренду, составляет более 20 млн гектаров. Количество договоров аренды перевалило за 2,5 тыс.