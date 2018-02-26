Курган, 26 февраля, 2018, 06:48 — ИА Регнум. В Курганской области взят под стражу уже экс-руководитель налоговой службы Владимир Р. Последующие два месяца ему доведется провести в следственном изоляторе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по Курганской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Следствие считает, что подозреваемый может скрыться или оказывать давление на свидетелей. Арест будет обжалован.

Напомним, высокопоставленный чиновник был задержан 22 февраля. Его обвиняют в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст.160 УК РФ («Растрата вверенного имущества в крупном размере с использованием служебного положения») и ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере»).

Что касается взятки, то Владимира Р. подозревают в получении 500 тыс. рублей от известного курганского застройщика Владимира Б. Заявление о вымогательстве взятки сделал в СКР сам застройщик, сообщил порталу «Область 45» руководитель отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ по Курганской области Денис Мокин.

Бизнесмен пожаловался на несправедливый арест счетов его фирмы и имущества после проверок УФНС, которая «навесила» ему пеней и штрафов на 50 млн рублей. За разблокировку счетов предпринимателю было предложено заплатить 3 млн рублей. Якобы Владимир Р. намеревался купить квартиру. Далее 22 февраля 2017 года застройщик в своей машине передал руководителю УФНС первый транш взятки в размере 500 тыс. рублей. Но позднее суд признал действия налоговой инспекции незаконными. По заявлению застройщика была возбуждена проверка. И следствие считает, что факт взятки всё-таки имел место.

Подозреваемый свою вину отрицает. Действительно, говорит, он встречался с застройщиком по просьбе одного из членов правительства Курганской области для урегулирования ситуации с долгом по пеням и штрафам, но взятку не вымогал, денег от Владимира Б. не получал.

«Нестыковка в том, что в 2017 году мне якобы дают взятку, а предприятие снято с учета в 2015 году — оно перешло в Челябинскую область», — сообщил Владимир Р. на суде.

Что касается растраты бюджетных денег на поездки к семье в Тюмень, то и здесь у экс-руководителя УФНС Зауралья есть оправдание: дескать, это были служебные командировки.

По словам Дениса Мокина, обвинение выдвинуто по зафиксированным камерами фотовидеофиксации поездкам.

«По факту их могло быть больше, но мы взяли только те, когда в нашем распоряжении имелись конкретные фото. Владимир Р. практиковал поездки домой в предвыходные дни в то время, когда он должен находиться на рабочем месте. Возвращался он с работы в понедельник к обеду, когда рабочий день был в разгаре. По данному факту проведены экспертизы. Сумма ущерба составила более 321 тысячи рублей», — сообщает следователь.

На данный момент подозреваемый выразил желание сотрудничать со следствием, однако отрицает свою вину, передает слова адвоката Владимира Р. «Область 45».

«Давление оказывается на меня. И давление будет еще большим, если я буду находиться во временном изоляторе. Например, вчера без адвоката со мной встречались сотрудники ОБЭПа. Рассказывали мою судьбу, что меня ждет. Говорили, что до года посижу в следственном изоляторе, затем мне будет предъявлено обвинение. Все это под предлогом того, чтобы я оговорил себя по двум эпизодам», — заявил Владимира Р. в зале суда.

Следователи выясняют причастность Владимира Р. к другим преступлениям. Cейчас идет проверка факта начисления завышенной премии некоторым сотрудникам УФНС по Курганской области. Факт начисления таких премий уже подтверждён актом проверки управления Федерального казначейства.