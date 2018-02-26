Киев, 26 февраля, 2018, 05:21 — ИА Регнум. Хоккеисты из команды «Олимпийских атлетов из России», обыгравшие сборную Германии в финале Игр, «чудом избежали позора». Статью с таким заголовком опубликовал украинский портал «Обозреватель».

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С точки зрения автора публикации, позорными являются серебряные награды, полученные по итогам встречи немецкими спортсменами. Победитель определился лишь в овертайме, подчеркнуто в статье.

Однако многие читатели высмеяли провокационный заголовок. В комментариях на странице издания в Facebook автору напомнили о том, что слова «позор» и «финал» противоречат друг другу.

«Украинские хоккеисты чудом избежали хоккея», — написал пользователь Антон А.

«Россия-то избежала, а Украина нет. Позор», — отметил Александр Б.

Другие читатели с иронией пишут об «успехах» на Олимпиаде украинских атлетов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля российские хоккеисты, впервые за 20 лет вышедшие в финал Олимпийских игр, выиграли у сборной Германии со счетом 4:3. За минуту до конца третьего периода команда ОАР уступала Германии со счетом 2:3, однако российским хоккеистам удалось сравнять счёт, а в овертайме провести победную шайбу.

Золотые медали своей команде принесли Вячеслав Войнов, Никита Гусев (дубль) и Кирилл Капризов, забросившие шайбы в ворота соперника. У немцев отличились Феликс Шютц, Доминик Кагун и Йонас Мюллер.

Немецкие издания достойно восприняли проигрыш своих хоккеистов. Так, ежедневный таблоид Bild выпустил статью с заголовком «Так круто мы еще не проигрывали!».

Хоккеисты ОАР во время награждения спели российский гимн, несмотря на звучавшую мелодию олимпийского гимна. В этом порыве их поддержали и болельщики.