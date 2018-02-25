Москва, 25 февраля, 2018, 22:37 — ИА Регнум. По факту гибели мужчины на западе Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по столице.

Dic.academic.ru Следственный Комитет Российской Федерации

«Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лица, причастного к его совершению», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи отрабатывают различные версии совершения преступления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в Москве неизвестный застрелил мужчину. Преступление было совершено на улице Бакинских Комиссаров.

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