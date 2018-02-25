Лейпциг, Германия, 25 февраля, 2018, 21:52 — ИА Регнум. 25 февраля на стадионе «Ред Булл Арена» был разыгран матч 24-го тура Бундеслиги между командами «РБ Лейпциг» и «Кельн». Матч завершился волевой победой «козлов» со счетом 1:2.

Andy03 Футбол

В дебюте матча форвард молодежной сборной Франции Жан-Кевин Огюстен открыл счет, добив мяч в пустые ворота с близкого расстояния — 1:0. На экваторе второго тайма французский атакующий полузащитник Венсан Козьелло сравнял счет — 1:1. Через 7 минут Леонардо Битенкур вывел гостей вперед после ассиста Марцеля Риссе — 1:2.

Статистика матча («РБ Лейпциг"/"Кельн»)

Удары 14/9

Удары в створ 5/5

Владение 54%/46%

Фолы 11/10

С 38-ю очками «РБ Лейпциг» потерял 3-ю позицию и опустился на 6-е место. «Кельн», набрав 17 очков, делит 17-ю строчку с «Гамбургом».

Составы на матч:

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Бернардо, Орбан, Упамекано, Клостерманн, Забитцер, Форсберг, Кампль, Брума, Лукман, Огюстен.

«Кельн»: Харн, Хайнц, Соренсен, Мере, Хегер, Риссе, Козьелло, Хорн, Теродде, Осако, Хектор.

Главный арбитр матча: Харм Осмерс.

Предупреждения: Хегер — 13, Кампль — 87.

Голы: Огюстен 5 — 1:0, Козьелло 70 — 1:1, Битенкур 77 — 1:2.