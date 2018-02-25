Москва, 25 февраля, 2018, 21:52 — ИА Регнум. На одной из станций метро Москвы упала на пути пожилая женщина. Об этом «Агентству Москва» сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov Станция метро «Лубянка»

ЧП произошло в воскресенье, 25 февраля, на станции метро «Лубянка» Сокольнической линии.

«Примерно в 20:00 мск (…) 67-летняя москвичка по собственной неосторожности упала на жесткий путь», — сообщил Мышляев.

По его словам, пожилую женщину, получившую ушибы и растяжения мягких тканей, оперативно извлекли сотрудники УВД.

«Напряжение снималось на путях на 3 минуты, в 20:03 мск оно было подано, — отметил Мышляев. — Падение произошло в момент отсутствия поезда на станции».

В настоящее время выясняются подробности данного ЧП.

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