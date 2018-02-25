Симферополь, 25 февраля, 2018, 21:29 — ИА Регнум. Диалог между российским Крымом и Украиной может наладить «сарафанное радио» и интернет. Об сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире телеканала НТВ.

Kremlin.ru Глава Крыма Сергей Аксёнов

«Там (на Украине) это сарафанное радио лучшее средство общения на сегодняшний день», — заявил Аксенов.

По его словам, украинские СМИ не могут сообщать достоверную информацию о ситуации в Крыму, но получить объективные сведения можно на самом полуострове или через интернет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Народное голосование стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г.

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