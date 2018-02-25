Лондон, 25 февраля, 2018, 21:23 — ИА Регнум. 25 февраля на стадионе «Уэмбли» был разыгран матч финала Кубка Лиги между командами «Арсенал» и «Манчестер Сити». Матч завершился уверенной победой «горожан» со счетом 3:0.

(сс) AnnRos Футбол

Первый гол в матче на 18-й минуте забил скоростной форвард сборной Аргентины Серхио Кун Агуэро, реализовав выход 1 на 1 с вратарем — 0:1. Серхио Агуэро забил 30-й гол в сезоне во всех соревнованиях. В начале второго тайма бельгийский защитник Венсан Компани удвоил преимущество в счете, замкнув ассист Илкая Гюндогана — 0:2. Через 7 минут Давид Сильва снял все вопросы об исходе матча — 0:3. В этот раз ассистом отметился Данило.

Статистика матча («Арсенал"/"МС»)

Удары 5/10

Удары в створ 3/3

Владение 43%/57%

Фолы 13/10

Голами отметились Серхио Кун Агуэро (18), Венсан Компани (58) и Давид Сильва (65).

Составы на матч:

«Арсенал»: Оспина, Косельни, Монреаль, Мустафи, Чемберс, Беллерин, Рэмзи, Уилшир, Озил, Джака, Обамеянг.

«МС»: Браво, Уокер, Данило, Компани, Отаменди, Гюндоган, Де Брёйне, Сане, Фернандиньо, Сильва, Агуэро.

Главный арбитр матча: Крэйг Поусон.

Предупреждения: Беллерин — 24, Рэмзи — 32, Фернандиньо — 36, Чемберс — 47, Компани — 80, Уилшир — 88.

Голы: Агуэро 18 — 0:1, Компани 58 — 0:2, Сильва 65 — 0:3.