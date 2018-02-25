Киев, 25 февраля, 2018, 20:40 — ИА Регнум. В Киеве осквернили могилу поэтессы Леси Украинки. Об этом сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский на своей странице в соцсети Facebook.

Nick Grapsy Могила Леси Украинки

«К ее могиле на Байковом кладбище (23 февраля) пришли писатели, работники Публичной библиотеки имени Леси Украинки, поклонники Лесиного таланта, — написал Сидоржевский. — И буквально остолбенели, увидев оскверненный памятник великой поэтессе — от величественных бронзовых гирлянд, которые со всех сторон украшали памятник, остались лишь металлические штыри».

По его словам, представители союза писателей Украины планируют в ближайшее время обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Леся Украинка (1871−1913) — украинская поэтесса, писательница.

Читайте также: На Украине вандалы обезглавили памятник поэту Тарасу Шевченко

А также: В Харькове повредили памятник Тарасу Шевченко (Украина)