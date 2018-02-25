Красноярск, 25 февраля, 2018, 19:53 — ИА Регнум. По факту жесткой посадки вертолета МИ-8 в Красноярском крае проводится проверка. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

Почтовая марка СССР, 1980 Вертолет Ми-8

ЧП произошло в субботу, 24 февраля, на мысе Арктический острова Комсомолец архипелага Северная Земля (Таймырский муниципальный район).

«По предварительной информации, в момент приземления из-за бокового порыва ветра воздушное судно накренилось и завалилось на бок», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на борту МИ-8 находились 6 человек (4 члена экипажа и 2 пассажира). В результате ЧП пострадал один человек.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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