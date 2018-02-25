Вашингтон, 25 февраля, 2018, 19:18 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп призвал жителей страны к единству вопреки противоречиям. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Нам нужна разведка, которая сплотит нас, а многие люди раздирают нашу страну на части (…), — сказал глава Белого дома. — Мы должны сплотиться как нация».

При этом Трамп добавил, что ситуация, в рамках которой между жителями страны обострились противоречия, возникла еще до его прихода к власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, еще с периода предвыборной кампании Трампа преследуют обвинения в том, что у него якобы есть какие-то связи со спецслужбами РФ.

Эти обвинения были озвучены штабом Хиллари Клинтон, которая выдвигалась от Демократической партии. Утверждалось, что у спецслужб РФ якобы есть компромат на Трампа. При этом каких-либо конкретных «доказательств» предоставлено не было.

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