Лондон, 25 февраля, 2018, 19:00 — ИА Регнум. 25 февраля на стадионе «Олд Траффорд» был разыгран матч 28-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Матч завершился волевой победой «манкунианцев» со счетом 2:1.

Andy03 Футбол

На 32-й минуте вингер сборной Бразилии Виллиан открыл счет, замкнув разрезающую передачу Эдена Азара — 0:1. Через 7 минут Ромелу Лукаку сравнял счет — 1:1. Ассистом отметился Антони Марсьяль — 1:1. На 75-й минуте вингер сборной Англии Джесси Лингард вывел хозяев вперед — 2:1.

Статистика матча («МЮ»/»Челси»)

Удары 5/10

Удары в створ 4/6

Владение 46%/54%

Фолы 12/11

Набрав 59 очков, «МЮ» вернул себе 2-ю строчку. «Челси» с 53 очками уступил 4-е место «шпорам».

Составы на матч:

«МЮ»: Де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Янг, Валенсия, Погба, Матич, макТоминей, Санчес, Лукаку, Марсьяль.

«Челси»: Куртуа, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Алонсо, Дринкуотер, Канте, Мозес, Виллиан, Мората.

Главный арбитр матча: Мартин Аткинсон.

Предупреждения: Канте — 30, Валенсия — 69, Матич — 85, Мората — 88.

Голы: Виллиан 32 — 0:1, Лукаку 39 — 1:1, Лингард 75 — 2:1.