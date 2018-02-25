Рим, 25 февраля, 2018, 18:57 — ИА Регнум. 25 февраля на стадионе «Артемио Франки» был разыгран матч 26-го тура Серии А между командами «Фиорентина» и «Кьево». Матч завершился минимальной победой «фиалок» со счетом 1:0.

(сс) AnnRos Футбол

В дебюте матча итальянский левый крайний защитник Кристиано Бираги открыл счет мощным выстрелом из-за пределов штрафной площадки — 1:0.

Статистика матча («Фиорентина"/"Кьево»)

Удары 10/3

Удары в створ 5/2

Владение 44%/56%

Фолы 12/16

Набрав 35 очков «Фиорентина» поднялась на 10-ю строчку. «Кьево» с 25-ю очками остался на 14-й позиции.

Составы на матч:

«Фиорентина»: Спортьелло, Астори, Песселья, Уго, Бираги, Верету, Кристофоро, Бенасси, Кьеза, Симеоне, Фальчинелли.

«Кьево»: Соррентино, Ярожинский, Гамберини, Бани, Каччаторе, Радованович, Кастро, Хетемай, Бастьен, Пуччарелли, Инглезе.

Главный арбитр матча: Абиссо.

Предупреждения: Симеоне — 26, Меджорини — 82.

Голы: Бираги 6 — 1:0.