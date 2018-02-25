Ереван, 25 февраля, 2018, 18:52 — ИА Регнум. Парламент Нидерландов признал массовые убийства и депортацию армян в Османской империи в начале XX века геноцидом. Решение было принято в минувший четверг, 22 января, подавляющим большинством в 142 голоса против 3, сообщает немецкое онлайн-издание Der Spiegel. И хотя правительство страны геноцид не признает, его представители отправятся на официальную церемонию по случаю европейского Дня памяти жертв геноцида армян, которая пройдет в Ереване 24 апреля. Признание геноцида может еще больше усугубить и без того непростую ситуацию в отношениях между Амстердамом и Анкарой.

Onedio.com Турецко-нидерландские отношения

По приблизительным оценкам, в период между 1915 и 1917 годами в результате массовых убийств и депортаций христианского меньшинства на подконтрольных Османской империи территориях погибло порядка 1,5 млн армян. Турция об этом сожалеет, однако классифицировать произошедшее как геноцид категорически отказывается. По мнению турецкого руководства, это была гражданская война между турками и армянами, в которой обе стороны понесли многочисленные потери.

Армяне же, в свою очередь, говорят о систематическом геноциде со стороны османского руководства младотурков, жертвами которого в итоге стали 1,5 миллиона человек.

Турция действия голландского парламента решительно осудила: «Решение не имеет юридической силы и поэтому недействительно», — заявил турецкий МИД.

Гаагское правительство объявило, что оно будет продолжать говорить лишь о «вопросе геноцида армян». При этом представитель правительства всё же примет участие в церемонии по случаю европейского Дня памяти жертв геноцида армян в апреле, заверила исполняющая обязанности министра иностранных дел Сигрид Кааг. «Это знак уважения жертвам и погибшим», отметила дипломат, однако этот жест не следует считать молчаливым признанием геноцида.

Отношения между двумя партнерами по НАТО остаются напряженными после того, как Нидерланды запретили въезд турецких министров на территорию страны в 2017 году до референдума по новой конституции. В начале февраля Нидерланды официально отозвали своего посла из Анкары, а на прошлой неделе, в связи с Декларацией о Геноциде, уже Турция отозвала из Амстердама своего самого высокого дипломатического представителя.

Кааг подчеркнула, что заявление парламента никакого отношения к конфликту не имеет. «Не следует политизировать этот вопрос», — добавила она.

«Признание геноцида не является осуждением сегодняшнего правительства Турции», — отметил также Джоэл Воордевинд, член христианской правящей партии Христианский Союз, от которого и исходила инициатива признания.

Напомним, что в июне 2016 года немецкий бундестаг классифицировал массовые убийства армян как геноцид. Впоследствии это вызвало серьезный дипломатический кризис в отношениях с Турцией.