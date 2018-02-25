Рим, 25 февраля, 2018, 18:52 — ИА Регнум. 25 февраля на стадионе «Мапеи» был разыгран матч 26-го тура Серии А между командами «Сассуоло» и «Лацио». Матч завершился уверенной победой римлян со счетом 3:0.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

В дебюте матча сербский хавбэк Сергей Милинкович-Савич открыл счет мощным ударом из-за пределов штрафной площадки в левый верхний угол — 0:1. Через 24 минуты форвард национальной сборной Италии Чиро Иммобиле удвоил преимущество в счете, реализовав пенальти — 0:2. Этот гол стал для Иммобиле 23-м в 23-х матчах высшего дивизиона Италии. В дебюте второго тайма Сергей Милинкович-Савич оформил дубль — 0:3.

Статистика матча («Сассуоло"/"Лацио»)

Удары 8/4

Удары в створ 4/4

Владение 46%/54%

Фолы 13/9

Набрав 52 очка «Лацио» поднялся на 3-е место, обогнав «Интер» на 1 очко. «Сассуоло» с 23-мя очками остался на 16-й позиции.

Составы на матч:

«Сассуоло»: Консильи, Пелузо, Ачерби, Рожерио, Аджапонг, Маньянелли, Маццителли, Политано, Берарди, Бабакар.

«Лацио»: Стракоша, Уоллас, Раду, Фелипе, Лукаку, Лейва, Андерсон, Милинкович-Савич, Марушич, Мурджиа, Иммобиле.

Главный арбитр матча: Манганьелло.

Предупреждения: Берарди — 20, Лейва — 28, Уоллас — 35, Лукаку — 45, Миссироли — 45, Рожерио — 62.

Удаления: Берарди — 54, Марушич — 62.

Голы: Милинкович-Савич 7 — 0:1, Иммобиле 31 (пен) — 0:2, Милинкович-Савич 47 — 0:3.