В Магасе найден мертвым экс-министр труда Ингушетии Маршани
Магас, 25 февраля, 2018, 18:50 — ИА Регнум. В Магасе в частном доме обнаружено тело бывшего министра труда и занятости Ингушетии Багаудина Маршани. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Следственного управления СК РФ по Ингушетии Зураб Героев.
По предварительным данным, смерть экс-чиновника наступила в результате отравления угарным газом.
«Багаудин Маршани был найден мертвым в Магасе, — сказал Героев. — Рядом с ним в бессознательном состоянии найдены его жена и сын».
По его словам, медики экстренно доставили супругу и сына экс-министра в местную больницу.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.
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