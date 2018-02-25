Магас, 25 февраля, 2018, 18:50 — ИА Регнум. В Магасе в частном доме обнаружено тело бывшего министра труда и занятости Ингушетии Багаудина Маршани. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Следственного управления СК РФ по Ингушетии Зураб Героев.

Counselling Трагедия

По предварительным данным, смерть экс-чиновника наступила в результате отравления угарным газом.

«Багаудин Маршани был найден мертвым в Магасе, — сказал Героев. — Рядом с ним в бессознательном состоянии найдены его жена и сын».

По его словам, медики экстренно доставили супругу и сына экс-министра в местную больницу.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.

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