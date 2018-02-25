Тюмень, 25 февраля, 2018, 18:34 — ИА Регнум. Российскую олимпийскую сборную лишили участия в Олимпийских играх-2018. Но Всемирному антидопинговому агентству (WADA) не удалось отобрать у России и Тюменской области этап Кубка мира по биатлону. На заседании 134-го исполкома IBU (Международный союз биатлонистов) 14 февраля принято решение оставить финальный этап Кубка мира по биатлону в Тюмени согласно запланированному календарю — с 22 по 25 марта.

Wcb.csp72.ru Кубок мира по биатлону в Тюмени

Однако отдельные сборные, в частности, Чехии и США, уже отказались ехать в Тюмень. О реакции в России и не только — в материале ИА REGNUM.

Бойкот Кубка мира: за и против

До 5 марта 2018 года команды должны подать заявки на участие в Кубке. На 19 февраля прошли регистрацию 28 биатлонных сборных из Австрии, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Южной Кореи, Латвии, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Румынии, России, Сербии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии, а также с Украины.

Однако 24 февраля Федерация биатлона США решила бойкотировать тюменский этап якобы из-за допингового скандала. Россия, по их мнению, должна проводить мировые соревнования лишь после того, как покажет приверженность к исправлению культуры допинга.

«Недавнее решение Международного союза биатлонистов (IBU) разрешить проведение финала Кубка мира в Тюмени полностью неприемлемо. В поддержку чистого спорта и нашей физической безопасности мы не можем участвовать в этом соревновании с чистой совестью», — гласит заявление Федерации биатлона США, передает РБК.

О бойкоте тюменского этапа Кубка мира заявил и шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон. В конце 2017 года о решении игнорировать тюменский этап Кубка мира объявила Ассоциация биатлона Канады. Как ранее сообщало ИА REGNUM, бойкот поддержала и сборная Чехии по биатлону. Об этом сообщил СМИ глава Федерации биатлона Чехии Иржи Хамза. По его словам, чешские биатлонисты выступают против применения допинга российскими спортсменами, поэтому решение бойкотировать этап в Тюмени — часть их позиции.

На заявления биатлонистов США и Чехии президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил изданию NRK, что этап Кубка мира в Тюмени состоится в любом случае, и выступят те биатлонисты, которые выйдут на старт.

Директор по коммуникациям Международного Олимпийского Комитета Марк Адамс подчеркнул, что бойкоты «мало что приносят».

«Президент МОК Томас Бах в свое время из-за бойкота сам не смог принять участие в Олимпийских играх и лишился шанса на защиту титула», — передает слова Марка Адамса издание «Р-Спорт».

Мало кто ожидал, что против бойкота выступит пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад из Франции, конфликтовавший ранее с российскими биатлонистами Александром Логиновым и Антоном Шипулиным.

«Думаю, российскую общественность не нужно наказывать за действия некоторых руководителей и спортсменов. Я буду счастлив завершить сезон общением с российскими болельщиками», — заявил Фукад AFP.

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Также свое неприятие бойкота подтвердил норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен.

«Бойкот — неудачное средство борьбы. Я его не поддерживаю. Пусть в истории с допингом разбираются специальные люди. Я же готов приехать в Тюмень», — прокомментировал «Вести.ru» ситуацию Эмиль Хегле Свендсен.

«Невелика потеря»

Об истинных причинах бойкота, который был объявлен в дни, когда МОК решал вопрос о прохождении в финале Олимпиады-2018 сборной России под государственным флагом, высказала свои подозрения Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

«Все превратилось в итоге в закономерность. Когда сводишь все факты, то начинаешь думать, что это спланированный заказ против России», — пояснила она изданию «Спорт-экспресс».

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выразил радость, что биатлонисты США не приедут.

«Я удовлетворен и очень рад, что американцы не приедут. Где американцы — там обязательно проблемы, потому что они везде суют нос. Уж кто бы говорил о чистоте спорта, но только не они. У США достаточно допинга и грязи в других видов спорта. Чехи своим бойкотом что-то хотят получить, скорее всего. Не надо обращать на это внимание», — поделился Тихонов своим мнением в интервью НСН.

А трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев считает биатлонистов, бойкотирующих тюменский этап Кубка мира, «зазомбированными».

"Думаю, они там уже настолько зазомбированы, что это позиция всей страны против Российской Федерации. Американцы, к счастью, не являются суперлидерами в мировом биатлоне, поэтому невелика потеря», — прокомментировал он «Советскому спорту» свою позицию.

Напомним, скандал с употреблением российскими спортсменами запрещённых веществ разгорелся в 2016 году, когда экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью The New York Times рассказал об «допинговой программе», которая якобы действует в России на государственном уровне.

В итоге были пересмотрены результаты Олимпиады-2014 в Сочи, и семь российских биатлонистов не были допущены до состязаний в Пхёнчхане. Это Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен и Алексей Волков.