Анкара, 25 февраля, 2018, 17:53 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Турции и отряды «Сирийской освободительной армии» заняли еще 3 населенных пункта в сирийском Африне. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Генштаб ВС Турции.

MilitaryArms.ru Турецкая армия на марше

По данным военного ведомства, силовикам удалось очистить от боевиков села Умранлы, Мейдан Экбез и Бендирек.

В Генштабе ВС Турции отмечают, что турецкие военные с начала военной операции «Оливковая ветвь» нейтрализовали в сирийском Африне более 2020 боевиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января 2018 г. ВС Турции начали операцию «Оливковая ветвь» на территории Сирии, целью которой является установление безопасности и стабильности на сирийско-турецкой границе.

Решение о проведении военной кампании было принято после того, как официальный Вашингтон заявил о своем стремлении создать из сирийских курдов приграничную армию, что вызвало резкое неприятие со стороны Анкары.

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