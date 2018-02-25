ВС Турции захватили еще три села в сирийском Африне
Анкара, 25 февраля, 2018, 17:53 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Турции и отряды «Сирийской освободительной армии» заняли еще 3 населенных пункта в сирийском Африне. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Генштаб ВС Турции.
По данным военного ведомства, силовикам удалось очистить от боевиков села Умранлы, Мейдан Экбез и Бендирек.
В Генштабе ВС Турции отмечают, что турецкие военные с начала военной операции «Оливковая ветвь» нейтрализовали в сирийском Африне более 2020 боевиков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января 2018 г. ВС Турции начали операцию «Оливковая ветвь» на территории Сирии, целью которой является установление безопасности и стабильности на сирийско-турецкой границе.
Решение о проведении военной кампании было принято после того, как официальный Вашингтон заявил о своем стремлении создать из сирийских курдов приграничную армию, что вызвало резкое неприятие со стороны Анкары.
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