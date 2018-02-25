Каир, 25 февраля, 2018, 17:45 — ИА Регнум. Новая масштабная археологическая находка в Египте

Pxhere.com Остатки Среднего Царства

Её комментировал для ИА REGNUM известный российский египтолог Виктор Солкин. Он заявил:

«Найден, на самом деле, не некрополь, а еще один сектор огромного некрополя, примыкавшего с запада к городу Хеменну, который греки называли Гермополем. Город (совр. Туна эль-Гебель) был посвящен богу мудрости Тоту и считался столицей провинции, крупным религиозным и культурным центром как при фараонах, так и в греко-римское время. Таких «семейных» комплексов из 4−8 высеченных в скальном грунте гробниц жрецов, обслуживавших храмы города, в некрополе было множество и данная находка, на самом деле, является типовой. Другое дело, что речь идет о том, что египетские археологи обратили внимание мирового сообщества на ту часть страны (Средний Египет), которая долгое время была не столь известна своими памятниками, уступая пальму первенства, прежде всего, Луксору и другим хорошо сохранившимся археологическим зонам Египта. Средний Египет сильнее всего пострадал во время египетской революции и то, что теперь ему уделяется особое внимание, в том числе, и в плане археологических исследований, важно и заслуженно».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, крупный некрополь с захоронениями разных периодов древнеегипетской истории обнаружен археологами к югу от Каира. Об этом заявил министр по делам древности Египта Халед эль-Энани, передает агентство Associated Press. Некрополь, расположенный в районе Туна эль-Гебель, состоит из восьми гробниц, в которых находятся около 40 саркофагов. Все захоронения принадлежат жрецам и чиновникам, жившим в период от позднего царства до эпохи Птолемеев.