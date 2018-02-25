Оренбург, 25 февраля, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Оренбург практически потерял одно из старинных зданий. Объектом культурного наследия оно не является, но относится к ценной застройке советского периода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве культуры.

Minkult.orb.ru Детский санаторий в Оренбурге

Снос здания бывшего детского санатория по адресу ул. 8 Марта, 1Б, на набережной реки Урал, прошёл ещё 22 февраля. Работала тяжёлая строительная техника. К настоящему времени работы прекращены. Часть здания уцелела.

Как пояснили в областном минкультуры, объект находится на территории охраняемого природного ландшафта «Здание гауптвахты, сер. XIX», который является объектом культурного наследия федерального значения. На этой территории снос зданий запрещён, строительство новых объектов также не допускается.

Сейчас здание утрачено более чем на 50%. Оно было построено в 1950-е годы в стиле советского классицизма. Как отмечает министр культуры и внешних связей региона Евгения Шевченко, были основания для его включения в перечень объектов культурного наследия. Этот вопрос находился на рассмотрении. Не успели…

По информации местных СМИ, собственником участка является некое ООО «Статус». В министерстве полагают, что снос части здания подпадает под административную статью. Вопросом заинтересовалась прокуратура

А владелец участка подал два иска в суды. В одном он оспаривает определённые правительством Оренбуржья охранные ограничения, а во втором — законность отказа мэрии Оренбурга в выдаче разрешения на строительство.