Санкт-Петербург, 25 февраля, 2018, 17:28 — ИА Регнум. Зимний фестиваль исторической реконструкции «РЕКОН 2018» прошел в Санкт-Петербурге в день Защитника Отечества, 23 и 24 февраля. Участники проекта фотостажировки Phint подготовили фоторепортаж о самых запоминающихся моментах фестиваля.

Анатолий Климов РЕКОН

Так, в ВК «Ленэкспо» собрались представители реконструкции времен от античности до современности. В рамках программы фестиваля были проведены соревнования по историческому фехтованию, а также рыцарские турниры.

Надежда Зюхина Рыцари с двуручными мечами

Кроме того, гости фестиваля, посетившие выставку в формате полевых лагерей, могли увидеть ретроспективу развития вооружения самых различных эпох и регионов — от античности до XX века и современной армии.

Алиса Тикстон РЕКОН

«РЕКОН» предоставил возможность всем желающим попробовать свои силы в ремесленных мастер-классах и приобрести аутентичные товары ручной работы.

Алёна Антонова Продавец

Для детей и взрослых также предусматривалась обширная интерактивная развлекательная программа, яркое театрализованное шоу и зажигательная музыкальная программа от ведущих фолк-коллективов страны.

Юлия Куница Танцы

Отмечается, что «РЕКОН», который проводился в Санкт-Петербурге уже во второй раз, успел полюбиться жителям города и заслужить звание одного из крупнейших событий военно-исторического движения РФ.

Анатолий Климов Ристалище

«РЕКОН 2018» — масштабное событие, объединившее многообразие мира исторической реконструкции, жаркую батальную феерию исторического фехтования и средневековых боев.