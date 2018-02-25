Путин, Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Сирии
Москва, 25 февраля, 2018, 16:50 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин, глава Франции Эммануэль Макрон и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Обсуждена сирийская проблематика — в контексте развития ситуации в Восточной Гуте и обеспечения гуманитарного доступа в этот и другие регионы Сирии», — говорится в сообщении.
В пресс-службе Кремля уточнили, что все участники разговора выразили удовлетворение «совместной конструктивной работой», которая позволила согласовать и принять 24 февраля резолюцию СБ ООН 2401 по Сирии.
«Отмечена важность продолжения общих усилий в интересах полной и скорейшей имплементации положений резолюции», — говорится в сообщении.
Кроме того, Путин информировал лидеров Франции и Германии о практических шагах РФ по эвакуации мирных жителей, доставке гуманитарных грузов и оказанию медпомощи населению в Сирии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 февраля 2018 г. Совбез ООН принял резолюцию 2401, требующую немедленного введения в Сирии 30-дневного гуманитарного перемирия. Пауза необходима для обеспечения безопасной и беспрепятственной доставки мирным жителям гуманитарных грузов и медицинской эвакуации тяжелобольных и получивших ранения. Режим прекращения огня не будет действовать в отношении террористических структур.
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