Москва, 25 февраля, 2018, 16:50 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин, глава Франции Эммануэль Макрон и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Alexas_Fotos Сирия в огне

«Обсуждена сирийская проблематика — в контексте развития ситуации в Восточной Гуте и обеспечения гуманитарного доступа в этот и другие регионы Сирии», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Кремля уточнили, что все участники разговора выразили удовлетворение «совместной конструктивной работой», которая позволила согласовать и принять 24 февраля резолюцию СБ ООН 2401 по Сирии.

«Отмечена важность продолжения общих усилий в интересах полной и скорейшей имплементации положений резолюции», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин информировал лидеров Франции и Германии о практических шагах РФ по эвакуации мирных жителей, доставке гуманитарных грузов и оказанию медпомощи населению в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 февраля 2018 г. Совбез ООН принял резолюцию 2401, требующую немедленного введения в Сирии 30-дневного гуманитарного перемирия. Пауза необходима для обеспечения безопасной и беспрепятственной доставки мирным жителям гуманитарных грузов и медицинской эвакуации тяжелобольных и получивших ранения. Режим прекращения огня не будет действовать в отношении террористических структур.

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