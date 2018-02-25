Калуга, 25 февраля, 2018, 16:29 — ИА Регнум. В Калужской области уже более ста тысяч человек подали предложения по благоустройству территорий, которые будут реконструированы в 2018 году.

spanphilov0 Благоустройство

Как сообщили 25 февраля ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства Калужской области, калужские муниципальные образования примут участие в федеральном конкурсе по благоустройству малых городов в 2018 году.

В Калужской области на победу будут претендовать малые города: Балабаново, Киров, Людиново, Малоярославец, Боровск, Ермолино, Кондрово, Козельск, Сосенский, Сухиничи, Жуков, Кременки, Медынь, Мещовск, Мосальск, Спас-Деменск, Таруса, Белоусово, Юхнов и Жиздра. Победители в категории «малые города» получат от 30 до 100 млн рублей.

По предложенным жителями городским пространствам будут сделаны дизайн-проекты и их реконструкции. Проекты будут вынесены на рейтинговое голосование, которое состоится 18 марта 2018 года.

Конкурс среди малых городов и исторических поселений, организатором которого выступило Министерство строительство и жилищно-коммунального хозяйства России, проводится для поощрения и распространения лучших проектов создания комфортной городской среды в небольших муниципальных образованиях. Участвовать в нем могут муниципалитеты с численностью населения до 100 тыс. человек или имеющие статус «историческое поселение».

Напомним, 7 января 2018 года в Коломне на Форуме малых городов и исторических поселений президент РФ Владимир Путин сообщил о выделении дополнительных 5 млрд рублей на благоустройство данных населенных пунктов.

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