Калуга, 25 февраля, 2018, 16:24 — ИА Регнум. В Калужской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП с участием пешехода.

Kaatjem Авария

Как сообщили 25 февраля ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, по версии следствия, в октябре 2017 года водитель автомобиля, двигаясь по автодороге А108 «Московское большое кольцо» со стороны города Боровска в сторону города Балабаново, значительно превысил допустимый скоростной режим, в результате чего оказался в ловушке своей невнимательности и непредусмотрительности.

По предварительным данным, водитель не уступил дорогу пешеходу, пересекающему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, вследствие чего допустил наезд на человека. Спустя некоторое время от полученных травм пострадавший в дорожно-транспортном происшествии скончался в реанимации медицинского учреждения.

В ходе предварительного следствия был проведен ряд следственных действий, судебно-медицинских и автотехнических судебных экспертиз, направленных на установление причин ДТП.

По совокупности собранных по делу доказательств фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Обвинительное заключение направлено для рассмотрения в суд. Водителю может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в 2017 году с участием пешеходов в калужском регионе произошло 174 ДТП, в результате которых 19 человек погибли, 163 получили ранения. С участием пешеходов на пешеходных переходах произошло 86 ДТП, из них 41 — на регулируемых пешеходных переходах и 45 — на нерегулируемых.

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