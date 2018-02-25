Калуга, 25 февраля, 2018, 16:10 — ИА Регнум. В России стартовала всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», организованная Рособрнадзором. К акции уже присоединились более 50 регионов.

Kremin.ru ЕГЭ

В 2018 году родители калужских старшеклассников смогут попробовать свои силы в сдаче Единого госэкзамена в марте. Взрослые, пожелавшие участвовать в акции, смогут испытать на себе все моменты сдачи ЕГЭ — от расставания с телефонами и проходе через металлические рамки до непосредственного написания работ, — сообщает калужский портал «Клён».

"Мы решили «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» организовать в середине марта, когда помещения в школах будут менее загруженными от различных предварительных экзаменов, аттестаций и контрольных», — заявили в министерстве образования и науки Калужской области.

Напомним, что в этом году Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдёт в России во второй раз. В 2017 году в Калужской области «сдавали» ЕГЭ всего 17 родителей выпускников, включая министра образования и науки региона Александра Аникеева.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году проходить государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования в школах города Обнинска Калужской области будут 679 выпускников. Годом ранее их было 660.

Так, в Обнинске будут открыты три пункта проведения экзаменов в средних школах №№ 5,7,11. Все пункты оборудованы металлодетекторами, а аудитории оснащены видеокамерами. Во время экзамена будет вестись онлайн-трансляция.

Между тем, у выпускников по-прежнему наиболее востребованными предметами по выбору остаются обществознание (его выбрали 328 человека или 48,3%) и физика (178 человек или 26,7%). Сдавать иностранный язык будет 161 человек — это меньше на 1,5% меньше, чем в 2017 году. Химию выбрали 119 человек, 120 — биологию, информатику и ИКТ — 116 человек.

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