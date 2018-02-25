Краснодар, 25 февраля, 2018, 16:06 — ИА Регнум. В Краснодарском крае легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. Об этом сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

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ДТП произошло в воскресенье, 25 февраля, на 22 км автодороги Кубанская — Саратовская. По последним данным, в результате инцидента погибли 2 человека (водитель легкового автомобиля и его пассажирка).

«Водитель автобуса на закруглении дороги не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Ford Focus», — отметили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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