Санкт-Петербург, 25 февраля, 2018, 16:02 — ИА Регнум. Военно-промышленный комплекс завершил разработку проекта нового авианосца для нужд военно-морского флота Российской Федерации. Об этом было сказано сегодня, 25 февраля, в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Artem Tkachenko Проект авианосца Шторм

Разработку проекта нового авианосца для ВМФ России проводил Крыловский государственный научный центр в Санкт-Петербурге. Стоит отметить, что макет авианосца был показан ещё в 2015 году на форуме «Армия-2015». В 2016 году заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил, что контракт на постройку авианосца может быть заключен до 2025 года. На создание корабля может уйти 8—9 лет.

По предварительным расчетам, длина нового корабля составит 330 метров, ширина — 40 метров. Корабль сможет нести до 90 самолетов и вертолетов, а также принимать самолеты дальнего радиолокационного дозора. Водоизмещение авианосца составит порядка 100 тыс. тонн. Силовая установка — ядерная, предположительно два реактора РИТМ-2000. Кроме того, авианосец получит ледовый класс для работы за Полярным кругом.

Стартовая система нового корабля будет состоять из трамплина и разгонного устройства, а полетная палуба будет в два раза больше, чем у тяжелого авианесущего крейсера «Адмирала Кузнецова». Напомним, что ТАВКР «Адмирал Кузнецов» на данный момент — единственный авианесущий корабль в составе ВМФ России.

Читайте также: Рогозин: наука и промышленность РФ готовы к разработке нового авианосца