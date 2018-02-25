Мадрид, 25 февраля, 2018, 15:48 — ИА Регнум. 25 февраля на стадионе «Ла Серамика» был разыгран матч 25-го тура испанской Примеры между командами «Вильярреал» и «Хетафе». Матч завершился минимальной победой «желтой субмарины».

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

В дебюте матча молодой форвард турецкой национальности Энес Унал вывел «желтую субмарину» вперед, замкнув передачу Карлоса Бакки — 1:0. Без рикошета от штанги не обошлось.

Статистика матча («Вильярреал"/"Хетафе»)

Удары 5/4

Удары в створ 4/3

Владения 42%/58%

Фолы 16/18

Набрав 41 очко «Вильярреал» потенциально оказался на 5-й строчке, обогнав «Севилью», идущую на 6-м месте с 39-ю баллами. «Хетафе» остался на 10-й позиции с 33-мя очками.

Составы на матч:

«Вильярреал»: Асенхо, Руис, Коста, Рукавина, Бонера, Кастильехо, Тригерос, Фуэго, Сориано, Бакка, Унал.

«Хетафе»: Гуйта, Даконам, Антунеш, Гонсалес, Молинеро, Сибасаки, Реми, Портильо, Арамбарри, Фажр, Анхель.

Главный арбитр матча: Хосе Мария Санчес Мартинес.

Предупреждения: Руис — 13, Молинеро — 43, Унал — 50, Сориано — 52, Кастильехо — 53, Антунеш — 75, Фажр — 78.

Незабитые пенальти: Анхель — 36, Молина — 51, Коста — 82.

Голы: Унал 3 — 1:0.