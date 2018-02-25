Сеул, 25 февраля, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Делегация Корейской Народно-Демократической Республики в ходе встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявила, что Северная Корея готова к переговорам с США. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает пресс-служба администрации президента Южной Кореи.

Rusjev.net Руководитель КНДР Ким Чен Ын

В ходе встречи глава Южной Кореи отметил, что для улучшения отношений между Сеулом и Пхеньяном, а также урегулирования вопросов Корейского полуострова жизненно необходим диалог между США и КНДР.

Северокорейская делегация согласилась с этим и подчеркнула, что отношения между КНДР и США должны развиваться одновременно с межкорейскими отношениями. Также представители северокорейской делегации заявили, что Пхеньян в достаточной степени готов к переговорам с Вашингтоном.

Известно, что переговоры продолжались чуть более часа. Северокорейская делегация приехала на церемонию закрытия XXIII зимних Олимпийских игр.