Луганск, 25 февраля, 2018, 15:22 — ИА Регнум. Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что луганские военные зафиксировали прибытие в Донбасс эшелона с вооружением и военной техникой для Вооруженных сил Украины. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает Луганский информационный центр.

Voja1978 С1 «Гвоздика»

«Нами выявлено, что 23 февраля для доукомплектования подразделений 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ на железнодорожную станцию в районе Артемовска прибыл железнодорожный эшелон с вооружением и военной техникой», — сообщил Марочко.

Он уточнил, что данный эшелон, в частности, привез украинским военным реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» и три самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» калибром 122 миллиметра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последние недели украинское командование концентрирует на линии фронта в Донбассе значительные силы. Все находящиеся в Донбассе части ВСУ получают подкрепление живой силой и техникой, а также проводят учения, отрабатывая взаимодействие подразделений в условия наступления на широком фронте.

Усиление группировки ВСУ в Донбассе происходит на фоне вступления в силу на Украине закона «о реинтеграции Донбасса». Положения данного закона позволяет президенту Украины использовать ВСУ в Донбассе без каких-либо ограничений. Кроме того, в законе утверждается, что Донбасс якобы оккупирован российскими войсками, а Россия — это страна-агрессор.