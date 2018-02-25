Санкт-Петербург, 25 февраля, 2018, 15:12 — ИА Регнум. Руководители исполнительной и законодательной власти Санкт-Петербурга поздравили хоккейную команду спортсменов из России с победой на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Особо отмечается, что костяк команды составили спортсмены петербургского хоккейного клуба СКА.

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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко отметил, что «российская команда, основу которой составляют игроки петербургского СКА, проявила настоящий бойцовский характер, силу воли и мужество, доказав всему миру, что она по праву — лучшая на планете».

Как подчеркивает губернатор, игроки команды и ее тренерский штаб «вписали свои имена в золотую летопись российского хоккея, историю олимпийского движения нашей страны и нашего великого города».

По мнению главы Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова, «мы стали свидетелями великого триумфа российского хоккея».

«Отдельные слова благодарности хочу выразить тренеру сборной Олегу Валерьевичу Знарку, который смог создать команду, действующую как единое целое, целеустремленную и профессиональную. Олег Знарок возглавляет не только национальную сборную, но и петербургский СКА, игроки которого внесли неоценимый вклад в эту историческую победу. Поэтому сегодняшнее «золото» — это триумф и петербургского хоккея», — считает Вячеслав Макаров.

В составе хоккейной команды «олимпийских атлетов из России», завоевавшей «золото» на Олимпиаде в Южной Корее — 15 игроков, представляющих хоккейный клуб СКА.

В победном матче шайбы в ворота сборной Германии забросили, в том числе, защитник СКА Вячеслав Войнов, нападающий СКА Никита Гусев (дважды). Победную точку в матче поставил нападающий столичного ЦСКА Кирилл Капризов.

Тренер сборной Олег Знарок является главным тренером петербургского СКА.

«Хоккейный клуб СКА с радостью поздравляет национальную команду нашей страны с золотом Олимпиады!», — говорится в сообщении пресс-службы клуба СКА — действующего чемпиона России и двукратного обладателя Кубка Гагарина.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная олимпийских хоккеистов из России в упорной борьбе одолела национальную сборную Германии в финале хоккейного турнира в рамках XXIII зимних Олимпийских игр. Победа была вырвана у немцев в овертайме со счетом 4:3. Это первая золотая медаль российских хоккеистов за последние 26 лет.