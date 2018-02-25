Москва, 25 февраля, 2018, 14:45 — ИА Регнум. Источник в аппарате Совета безопасности России опроверг информацию о том, что самолет секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева якобы был задействован в спецоперации по пресечению канала поставки кокаина из Аргентины в Европу. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в аппарате Совбеза России.

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Напомним, министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило, что правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную спецоперацию по пресечению канала поставки крупной партии кокаина в Европе. Уточнялось, что крупная партия наркотиков была обнаружена полтора года назад в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе.

Данная партия кокаина принадлежала закончившему к тому времени командировку сотруднику технического состава посольства России. В ходе спецоперации были задержаны граждане России и Аргентины.

При этом западные СМИ раздули историю до того, что партия в почти 400 кг кокаина была заменена мукой. Якобы для того, чтобы установить всех участников преступной группы, по договоренности между российскими и аргентинскими спецслужбами, данный груз был доставлен в Москву на самолете секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, который был с официальным визитом в Аргентине в декабре 2017 года.

Однако источник в аппарате Совета Безопасности России заявляет, что детали этой спецоперации, которые тиражируют западные СМИ, не соответствую действительности.

«Это чьи-то фантазии и фейк. Данный самолет не используется для перевозки дипломатической почты и дипломатических грузов», — заявил источник.

Он также подчеркнул, что в публикациях западных СМИ указаны некорректные сроки визита Патрушева в Аргентину.