Москва, 25 февраля, 2018, 13:50 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму олимпийским хоккеистам из России, которые смогли выиграть золотую медаль XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Телеграмма опубликована сегодня, 25 февраля, на официальном сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Российский лидер отметил, что дорога к чемпионскому титулу была нелегкой, однако олимпийские хоккеисты из России сумели собраться, противопоставили сильным соперникам командный настрой, характер и волю, продемонстрировали прекрасную технику, умение стремительно атаковать и крепко обороняться.

«Эти бойцовские качества всегда отличали нашу «ледовую дружину», вели её к победам», — пишет Путин.

Он считает, что успех олимпийских хоккеистов из России стал убедительным свидетельством выдающихся традиций российской хоккейной школы. Победа олимпийских хоккеистов из России безусловно стала ориентиром для молодых спортсменов, уверен Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная олимпийских хоккеистов из России в упорной борьбе одолела национальную сборную Германии в финале хоккейного турнира в рамках XXIII зимних Олимпийских игр. Победа была вырвана у немцев в овертайме со счетом 4:3. Это первая золотая медаль российских хоккеистов за последние 26 лет.