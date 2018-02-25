Тель-Авив, Израиль, 25 февраля, 2018, 13:15 — ИА Регнум. Израильский оператор коммерческих спутников ImageSat International (ISI) опубликовал фотографию, на которой, по утверждению компании, запечатлены два истребителя пятого поколения воздушно-космических сил Российской Федерации. Фотография опубликована накануне, 24 февраля, в официальном аккаунте ISI в сети микроблогов Twitter.

ImageSat International Фотография российской авиабазы Хмеймим

Фотография сделана со спутника и датирована 23 февраля. Она косвенно подтверждает сообщения из социальных сетей о переброске на российскую авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия двух истребителей пятого поколения Су-57, которые еще не поступали на вооружение ВКС России, но проходят летные испытания.

ISI предполагает, что в боевых действиях в Сирии Су-57 не будут задействованы, так как программа летных испытаний новых машин еще не завершена. Возможно, пригнанные в Сирию Су-57 будут использоваться для тестирования технических систем нового самолета и сбора разведывательных данных, предполагают в ISI.

На фотографии, которая имеет не самое высокое разрешение, два похожих на Су-57 истребителя стоят на летном поле рядом с истребителями Су предыдущего поколения.

Примечательно, что для съемки использовался спутник Eros-B, который израильская компания ISI вывела в космос в апреле 2006 года с помощью российской ракеты-носителя.

Стоит отметить, что ISI регулярно фотографируют со спутников российскую авиабазу Хмеймим в рекламных целях — чтобы продемонстрировать своим потенциальным клиентам возможности спутниковой группировки компании.

К примеру, на фотографии, сделанной 18 февраля, виден новый ангар на авиабазе Хмеймим. В ISI предполагают, что в нём хранятся беспилотные летательные аппараты.