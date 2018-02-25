Пхенчхан, Южная Корея, 25 февраля, 2018, 12:31 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил олимпийских хоккеистов из России и их тренера Олега Знарока с победой на XXIII зимних Олимпийских играх. Об этом Знарок заявил журналистам сегодня, 25 февраля.

Александр Головко Олег Знарок

По словам тренера, Путин лично позвонил ему сразу после финального свистка и поздравил с победой на Олимпиаде.

«На лавке позвонили мне Владимир Владимирович и Александр Дмитриевич Жуков (глава отстраненного Олимпийского комитета России, — ИА REGNUM ), поздравили с победой. Было очень приятно. Служим России», — рассказал Знарок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, олимпийские хоккеисты из России в напряженной борьбе вырвали победу у сборной Германии в финале XXIII зимних Олимпийских игр.

Основное время матча завершилось вничью — 3:3, при этом хоккеисты из России смогли сравнять счет буквально на последней минуте.

В овертайме была забита одна шайба, которая и принесла победу российским хоккеистам. Впервые российские хоккеисты получили «золото» Олимпиады за последние 26 лет.