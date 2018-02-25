Москва, 25 февраля, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Поддержка Россией резолюции ООН по Сирии свидетельствует о стремлении скорейшего урегулирования в САР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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Члены Совета Безопасности ООН после неоднократных отсрочек голосования приняли резолюцию об установлении гуманитарной паузы на территории Сирии по меньшей мере на 30 дней.

«Россия поддержала резолюцию 2401 о перемирии в Сирии. И это однозначно свидетельствует о нашем стремлении к достижению скорейшего урегулирования в САР, какие бы обвинения кто-то ни пытался нам предъявить», — сказал парламентарий.

Однако, как и было заявлено в СБ ООН, резолюция не должна вольно интерпретироваться, а гуманитарная пауза использоваться для других целей, таких как перегруппировка сил террористов, указал депутат.

«История уже знает примеры, когда под прикрытием резолюций ООН осуществлялись, по сути, военные интервенции, свержение законных режимов и стирание с лица земли целых государств», — заключил он.

Согласно резолюции, «от всех сторон конфликта требуется безотлагательно прекратить боевые действия, срочно приступить к взаимодействию в целях полного и всеобъемлющего выполнения этого требования всеми сторонами для установления продолжительной гуманитарной паузы сроком минимум 30 дней на территории Сирии и обеспечить безопасную, беспрепятственную и устойчивую доставку гумпомощи и услуг, а также медицинскую эвакуацию тяжелобольных и раненых».