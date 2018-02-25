Нью-Дели, 25 февраля, 2018, 11:27 — ИА Регнум. В Индии молодожены подорвались на мине, которая была упакована в один из свадебных подарков. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает NDTV.

Цитата из к/ф «Специалист». Реж. Луис Льоса. 1994. США Изготовление взрывного устройства

Сообщается, что инцидент произошел в штате Одиша. Недавно сыгравшей свадьбу паре подарили подарок, внутри которого оказалась бомба. Взрывное устройство сработала в тот момент, когда подарок начали раскрывать.

В результате взрыва погиб супруг и его бабушка. Жена погибшего получила тяжелые ранения. Свадьба состоялась всего пять дней назад.

Теперь индийская полицияи выясняет, кто мог вручить молодоженам этот смертельный подарок, а также какое именно взрывчатое вещество использовалось.