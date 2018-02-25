Вашингтон, 25 февраля, 2018, 11:13 — ИА Регнум. В результате сильнейшего шторма, обрушившегося на американский штат Кентукки, погибли два человека. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает телеканал WKRN.

Crh.noaa.gov Торнадо

Сообщается, что один человек погиб под обломками обрушившегося дома. Строение рухнуло под ударами торнадо. Второй жертвой стал водитель, чью машину смыло потоком воды.

Разрушения от торнадо зафиксированы в населенных пунктах Хопкинсвилл и Боулинг-Грин.